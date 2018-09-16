Hafriyat kamyonunun lastiği alev aldı

Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastikleri alev aldı. Alevler, aracın mazot deposuna sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin çevre yolunda meydana geldi. İlçede yol yapımı için alt yapı malzemesi taşıyan hafriyat kamyonu sürücüsü Kadri Şimşek, seyir halindeyken, aracın arka lastiklerinin alev aldığını fark etti. Kamyonu durdurup yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle aleve müdahale etmek istedi; ancak başarılı olamadı.

Yangını söndürmeyen sürücü daha sonra itfaiyeyi aradı, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, aracın mazot deposuna ve çevredeki kuru otlara da sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu kamyonda maddi hasar oluştu.



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