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Hafriyat kamyonu, yol yapım çalışmalarının devam ettiği alana uçtu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'da hızlı girdiği virajı alamayan hafriyat kamyonu, yol yapım çalışmalarının devam ettiği alana uçtu

25 Ekim 2017 20:06

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'da hızlı girdiği virajı alamayan hafriyat kamyonu, yol yapım çalışmalarının devam ettiği alana uçtu. Kazada, kamyonun şoförü İsmail Çanak yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Araç alt geçiş tüneli yapım çalışmasında hafriyat taşıyan İsmail Çanak yönetimindeki 43 AJ 218 plakalı kamyon virajı alamayınca kontrolden çıktı. Kamyon, çalışmaların devam ettiği alana uçtu. Kazada, ters dönen kamyonun şoförü İsmail Çanak yaralandı. Çanak ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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