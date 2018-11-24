Hafriyat kamyonu sıkıştırdı; bariyerin üstünde kaldı

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA - PENDİK D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çıktı. Kazada şans eseri sürücü yara almazken trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 36 FL 657 plakalı araçsürücüsü Hayri Arslan, bir hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazayı sürücü Arslan yara almadan atlatırken araçta maddi hasar meydana ageldi.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu\'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya karışan araç çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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