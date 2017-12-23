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Hafriyat kamyonu, önündeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, önce önündeki kamyona, ardından da bariyerlere çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

23 Aralık 2017 00:23

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, önce önündeki kamyona, ardından da bariyerlere çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde, TEM otoyolunun Derince ilçesi Çenedere mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Gülen yönetimindeki 34 VP 2782 plakalı hafriyat kamyonu, önündeki Şaban Yaşar yönetimindeki 06 PSS 39 plakalı kamyona çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan Mehmet Gülen yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mehmet Gülen, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma yeniden normale döndü. 

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