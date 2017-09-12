Hafriyat kamyonu ile 5 yaşındaki yaren'i ezen şoför için 15 yıl hapis istendi

Savcı, Sarıyer’de Erdal Yavuz idaresindeki hafriyat kamyonunun karşıdan karşıya geçerken çarparak 5 yaşındaki Yaren'in ölümüne sebep olan kazaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Hafriyat kamyonu şoförü için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Kaza anında Yaren'in yanında bulunan babaanne Hatice Aluç'a ise ceza verilmemesini talep edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, harfiyat kamyonunun şoförü sanık Erdal Yavuz ile olay yerinde park eden araçların şoförleri olan sanıklar Sandy Yahni ve Mehmet Sami Erdoğan katıldı.

"Olası kasıtla öldürme suçundan cezalandırılsın"

Şikayetçi Aluç ailesinin avukatı Nebi Kızılkaya, sanık Erdal Yavuz hakkında şikâyetlerinin devam ettiğini, diğer sanıklar hakkında ise takdiri mahkemeye bıraktıklarını belirterek şöyle dendi:

"Söz konusu yer cadde diye geçmesine rağmen esasen mahalle arası bir sokaktır. Yayaların yoğun olarak karşıdan karşıya geçtiği bir yerdir. Sanık Erdal Yavuz savunmasında büyük hafriyat aracının kör noktalarının olduğunu dile getirmiştir. Yayaların yoğun bir şekilde söz konusu yeri kulladığı bir ortamda sanığın kör noktaları olan büyük bir araçla orada bulunması halinde kazanın olabileceğini ön görmesi gerektiği, dolayısıyla olayımızda olası kast şartlarının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Biz sanık Erdal Yavuz’un olası kast ile adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz."



Savcı mütalaasını açıkladı: 2 yıldan 15 yıla akdar hapis





Duruşmada görüşünü açıklayan Savcı İsmail Arslan, sanık Erdal Yavuz’un suç tarihinde sevk ve idaresindeki hafriyat kamyonu ile Adnan Kahveci Caddesi’ni takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş yaptığı sırada aracının yan kısımlarıyla karşıdan karşıya geçmekte olan müşteki-sanık Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunu Yaren Ebrar ile Yusuf Emin’e çarptığını belirtti.

Savcı, kaza sonucu Yaren Ebrar’ın olay yerinden hayatını kaybettiği, müşteki-sanık Hatice Aluç’un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını ifade ederek bilirkişi raporlarında olayın meydana gelmesinde sanıklar Erdal Yavuz ve Hatice Aluç’un kusurlu olduklarının belirtildiğini söyledi.

Cadde üzerinde park eden sanıklar Sami Erdoğan, Sandy Yahni ve Abdullah Derya hakkında alınan bilirkişi raporunda sanıkların olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığının belirtildiğini ifade eden savcı, bu sanıkların taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti. Hafriyat kamyonu şoförü sanık Erdal Yavuz’un "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Babaanne hakkında ceza verilmemesi talep edildi



Savcı, müşteki-sanık Hatice Aluç hakkında ise yaşanılan kazanın, bir ceza hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açtığı gerekçesiyle belirterek ceza verilmemesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.