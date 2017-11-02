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HAFRİYAT KAMYONU BİSİKLETLİYİ EZDİ; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: İstanbul DHA Kartal'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonunun altında kaldı

02 Kasım 2017 15:30

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Kartal\'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonunun altında kaldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 
Kaza dün 15.00 sıralarında Kartal\'da yaşandı. Hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan adamı ezdi. Kamyonun altına kalan bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bisikletli adam karşıya geçmek için hamle yapıyor. Bu sırada yolda seyir halindeki kamyon duruyor. Bisikletli kişi kamyonun önünde doğru yöneliyor. Kamyon hareket ediyor ve adamı altına alıyor. Olay sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anının güvenlik kamera kayıtları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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