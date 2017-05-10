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Hafriyat kamyonu 8 yaşındaki çocuğu ezdi

Şoför, askerler tarafından gözaltına alındı

10 Mayıs 2017 19:48

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkonak (Xanika Jêr) köyünde okuldan eve giden 8 yaşındaki Bilal Akbağ, Mardin-Diyarbakır karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kaldı. Çocuk olay yerinde can verdi. Kaza yerine koşan köylüler, kamyon şoförüne tepki gösterdi. 

dihaber'in haberine göre ismi öğrenilemeyen şoför, askerler tarafından gözaltına alındı. Daha önce defalarca kazanın yaşandığı yerde alt veya üst geçit yapılmasını isteyen köylüler, tepki amacıyla karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Köylülerin yol üzerinde oturma eylemi yapması nedeniyle Diyarbakır-Mardin karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Köylüler bir süre sonra eyleme son verdi. 

Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından alınarak köy mezarlığında defnedildi.

 

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