Hafızların okula devam zorunluluğu kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığıyla hayata geçirilen ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin uygulama esasları belli oldu. Projenin uygulanacağı okul sayısı artırılırken, öğrencilerin okula devam zorunlulukları da kaldırıldı

İlk olarak 2016-2017 eğitim döneminde pilot 17 imam hatip ortaokulunda başlatılan projenin amacı “Öğrencilerin bir üst öğrenime akademik açıdan hazırlanması” şeklinde açıklandı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre projenin uygulanacağı okulların sayısı artırılarak, 652 sayılı KHK ile “proje okul” kapsamına alınan imam hatip ortaokulları ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce desteklenen imam hatip ortaokulları da eklendi. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulayan okulların yanı sıra projeyi sınıf bazında uygulamak isteyen okulların da MEB ilçe müdürlüklerine başvurarak hafızlık projesi kapsamına alınmasının önü açıldı.

Öğrenciler okullardan uzaklaşacak

MEB, imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi için üç aşama belirledi. “Hafızlık ve Haslama (Pekiştirme)” adı verilen ilk aşamanın okulda gerçekleştirileceği, “Hafızlık” aşamasının ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı veya desteklediği kurslarda tamamlanacağı ifade edildi. Eğitimcilerin, “Hafızlık projesi çocukları örgün eğitimden uzaklaştırır” eleştirisini haklı çıkartan bir uygulamaya da imza atıldı. Projenin, “Hafızlık” aşamasının ‘Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre uygulanacağı bildirildi. Bu yolla beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin hafızlık eğitimine Diyanet’in açtığı kurslarda devam etmek için okullarından bir yıllığına uzaklaşmasına olanak sağlandı.

Uzak kalan öğrencilere komisyon sınavı

Hafızlık eğitimine okul dışında devam eden öğrencilerin, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılındaki devam zorunluluklarının kaldırılacağı belirtildi. Alan öğretmenlerinden, okul müdürünün sorumluluğunda bir komisyon oluşturularak bir yıl boyunca okullarından uzak kalan öğrencilerin devam edemedikleri derslerden sınava gireceği, “başarılı” olanların ise bir üst sınıfa geçirileceği açıklandı. Projenin usul ve esaslarının belirlendiği kılavuza, “İstenilen hedefe ulaşılması için hafızlık projesi uygulayan imam hatip ortaokullarında, ‘seçim, ön hazırlık, hafızlık hazırlık’ ve ‘hafızlığa başlama’ aşamalarını tamamlayan öğrencilere 6’ncı sınıfta izin verilmesi temel bir ilke olarak önerilir” maddesi eklendi. Öğrencilere, hafızlık eğitimi için eğitimlerine ara verdikleri bir yıl içerisinde “akranlarıyla bağlarının kopmaması” için okullarının fiziki ortamlarından ve sosyal etkinliklerinden yararlanma imkânı sunulacağı bildirildi.

Diyanet personeli okullara girecek

Proje ile Diyanet personelinin okullara girmesinin yolu da açıldı. Projenin il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile il ve ilçe müftülüklerinin iş birliği içerisinde yürütüleceği ifade edilerek, “MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı, mevzuatları çerçevesinde gerekli hallerde birbirlerini kadro ve program desteği verir” denildi. Müftülüklerle yapılan protokoller kapsamında öğrencilere, “D” veya “C” grubu Kuran kurslarında “takviye dersler” verilmesinin önü açıldı.