Hafıza kaybı yaşayan Aysel Tuğluk'un abisi: Soruyu 3-4 kez soruyor, bazı şeyleri hatırlamıyor; bunun geri dönülemez bir yere gelmesinden endişe ediyorum

2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski DTP Eş Genel Başkanı ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un sağlık durumunun bir süredir kötüye gittiği dile getiriliyor. Annesinin ölümünden sonra hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Aysel Tuğluk, önceki gün abisi Alaattin Tuğluk ile görüştü.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; görüşten karamsar ayrıldığını söyleyen ağabey Tuğluk, şunları anlattı:

"Kardeşimi iyi görmedim. Soruyu 3-4 kez soruyor. Bazı şeyleri hatırlamıyor. Mesela, aileden birisini soracak. 'Kimdi, kimdi?' diyor. Onlar yakın insanlar, tanımaması mümkün değil. Endişem, bunun ilerlemesi, geri dönülemez bir yere gelmesi, kardeşimi kaybetmemiz... Yol yakınken, tedavi istiyorum. Bir heyet daha incelesin ve ona göre karar verilsin. Şu an 1-2 ilaç veriliyor. Yeterli değil. Tedavisi biter, sonra gider yatar."

"Ailenizde demans olup olmadığına ilişkin soruya “Hayır" diye yanıt veren Alaattin Tuğluk, söz konusu sağlık sorununun neyin tetiklediğine ilişkin şu görüşlerini aktardı:

"Annem dul kaldığında 28 yaşındaydı. Aysel'le beraber büyüdüler. Aysel, her şeyiydi. Aysel'in cezaevinde olması annemi yıktı. Aysel, 'Benim yüzümden öldü' diye düşünüyor. Bir de cenazede olanlar... Benim düşüncem, Aysel'in mezarın başında ağlaması gerekiyordu. Yaşadığı suçluluğu belki de toprağa dökecekti. Bunu yapamadı."