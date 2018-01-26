Hafız Zeynep, şampiyon olmak istiyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)

Türkiye Boks Federasyonu\'nun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası için Nevşehir\'e gelen Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Gül Çaylar (18), hafızlık eğitiminde ve şiir yazımında gösterdiği başarılarını boksta da göstermek istiyor.

Ankaralı boksör Zeynep Gül Çaylar, \"Nevşehir\'de Türkiye şampiyonasındayız. Buradaki amacım şampiyon olmak. İleride milli takıma girmek, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmak gibi güzel hedeflerim var. Umarım bunu gerçekleştirebilirim. Tevfik İleri Lisesi\'nde aynı zamanda Arapça şiir yarışmalarına katıldım. Ankara 1\'inciliğim ve Türkiye 6\'ncılığım var. Şiir yazmayı, okumayı aynı zamanda da birçok etkinlik yapmayı seviyorum\'\' açıklamasını yaptı.

Genç kadın boksör, ayrıca şunları söyledi:

\'\'Maçlara çıkmadan önce gergin ve stresli oluyorum. Gong sesine kadar insan mahvoluyor ve maça çıkana kadar strese giriyorsunuz. Ringe çıktığımda ise stres bitiyor ve o zaman her şeyi ortaya koyuyorsunuz. Her şey oradaki vicdanınız ve oradaki cesaretinize bağlı kalıyor. Maçlara kazanmak için çıkıyoruz, asla yenilmek için değil. Kadınların boks yapmasını öneriyorum, çünkü bir insan kendini korumalı ve kendisine güvenmeli. Ben bunu boksla buldum.\"

(FOTOĞRAFLI)