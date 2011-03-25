-HAFIZ ESAD'IN HEYKELİ ATEŞE VERİLDİ DERA (A.A) - 25.03.2011 - Suriye'nin güneyinde gösterilerin düzenlendiği Dera kentinin merkezinden, ağır silah sesleri duyulduğu haberleriyle birlikte protestocuların eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini ateşe verdiği duyuruldu. Uluslararası İngiliz haber ajansı Reuters, görgü tanıklarına dayanarak binlerce kişinin toplandığı Dera kentindeki meydanda Esad'ın heykelinin ateşe verildiği kaydetti. Ajans, meydandan ağır silah seslerinin duyulduğunu ve kaçışan insanların görüldüğünü de bildirmişti.