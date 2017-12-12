T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hafif ticari araçta kaçak şarap ele geçirildi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI'nda polis tarafından kontrol edilen bir hafif ticari araçta, 300 şişe kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi

12 Aralık 2017 16:06

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda polis tarafından kontrol edilen bir hafif ticari araçta, 300 şişe kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen cumartesi günü, A.R.A. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada 25 koli içerisinde, bandrolü bulunmayan toplam 450 litre olan 300 şişe kaçak üretim şarap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.R.A., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. A.R.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA KUŞADASIKuşadasıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiYapılanPolistekiKaçakçılıkla Mücadele KanunuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24