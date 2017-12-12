Hafif ticari araçta kaçak şarap ele geçirildi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda polis tarafından kontrol edilen bir hafif ticari araçta, 300 şişe kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen cumartesi günü, A.R.A. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada 25 koli içerisinde, bandrolü bulunmayan toplam 450 litre olan 300 şişe kaçak üretim şarap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.R.A., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. A.R.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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