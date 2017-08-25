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Hafif ticari araçta 33 kilo esrara tutuklama

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, polis tarafından durdurulup aranan hafif ticari araçta 33 kilo 700 gram esrar ele geçirilirken, sürücü N

25 Ağustos 2017 17:07

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi\'nde, polis tarafından durdurulup aranan hafif ticari araçta 33 kilo 700 gram esrar ele geçirilirken, sürücü N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Viranşehir- Mardin karayolunda yol kontrolü yapan polis, N.B. yönetimindeki 27 ATY 66 plakalı hafif ticari aracı durdurup arama yaptı. Hafif ticari araçta yapılan aramada 33 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, sürücü N.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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