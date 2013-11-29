Hafif ticari araçlara vergi indirimi Meclis gündeminde

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, hafif ticari araçlarda vergi ve yakıt indirimini Meclis gündemine taşıdı.

Gök, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’de otomobil pazarının yüzde 18 artmış olmasına karşın, hafif ticari araç pazarının yüzde 13 oranında daraldığını ifade etti.

2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 2012 yılına göre yüzde 9,09 artışla 590 bin 651 adetten 644 bin 359 adete yükselen otomobil satışlarına karşın, aynı dönemde yüzde 13,47 oranında azalışla 167 bin 594 olan hafif ticari araç satışının 145 bin 20 adet olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Levent Gök, otomobil satışlarında motor hacmi 1600cc altındaki otomobillerde yüzde 20’lik artış sağlanırken, motor hacmi 1600-2000cc aralığındaki otomobillerde yüzde 7 oranında azalma yaşandığını ifade etti. Gök, Başbakan Erdoğan’a “Hafif ticari araç pazarında yaşanan daralmanın nedeni araçların vergi ve sigorta bedellerindeki artış mıdır? Bu nedenle vergi oranını ve sigorta bedelini makul bir düzeye çekmeyi düşünüyor musunuz? Motor hacimleri bakımından 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin pazar payındaki düşüşün nedeni olarak yakıt fiyatlarının yüksekliği gösterilmektedir. Yakıt fiyatlarını makul bir düzeye çekmeyi düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti.