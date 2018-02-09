Hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Okul 3\'üncü Sokak\'ta meydana geldi. Fırat Kurt yönetimindeki 55 D 4610 plakalı hafif ticari araç ile Adem Deniz yönetimindeki 55 JY 225 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 55 JY 225 plakalı araçtaki Dilek Keskin (30) yaralandı. Keskin, olay yerine sevk edilen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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