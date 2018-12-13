Hafif ticari aracıyla düştüğü kanaldan merdivenle çıkarıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de hafif ticari aracının kanala uçması sonucu yaralanan sürücü Emrah Açıkgöz (39), sedyeye alınıp, merdivenle yukarı çıkarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Kanlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Emrah Açıkgöz, yönetimindeki 38 FH 398 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sürücü Açıkgöz, sedyeye bağlandıktan sonra merdivenle polis, itfaiye ve çevredekilerin yardımı ile yukarı çıkarıldı. Kayseri Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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