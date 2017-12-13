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Hafif ticari aracın zulasından 50 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 50 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2017 14:39

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 50 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından, araçta yapılan aramada, arka koltuklar ile bagaj kısmında gizlenmiş vaziyette, 100 paket halinde toplam 50 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili araçtaki V.B. ve S.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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