Hafif ticari aracın çarptığı Nazlı, öldü

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Perşembe ilçesinde, haifi ticari aracın çarptığı 7\'nci sınıf öğrencisi Nazlı Topal (13) hayatını kaybetti.

Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Kacalı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Nazlı Topal, yoldan karşıya geçmek istediği sırada T.B. yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi\'ne sevk olan Nazlı Topal, hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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