Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yeşildere Caddesi\'nde meydana geldi. Buca\'dan Karşıyaka yönüne giden U.Y. idaresindeki 34 FZ 0506 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kimliği belirsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü U.Y. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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