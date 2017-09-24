Hafif ticari aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki Can Çiftçi, ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi\'nde meydana geldi. D.Ç. yönetimindeki 35 KE 8501 plakalı hafif ticari araç, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Can Çiftçi\'ye çarptı. Ağır yaralanan Çiftçi, çevredekilerin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Çiftçi\'nin buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edileceği belirtildi.
Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkarak, kaza sonrası kaçan araç sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç.\'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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