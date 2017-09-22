T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, yaya geçidinden geçerken hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

22 Eylül 2017 15:23

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde, yaya geçidinden geçerken hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Atakent Mahallesi\'nde Atatürk İlkokulu karşısındaki yaya geçidi üzerinde meydana geldi. Ortaca\'dan Dalaman Havalimanı yönüne giden Yusuf Sezgin\'in kullandığı 34 GR 5854 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokul Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ayşegül Selçuk\'un bisikletine çarptı. Kazada, kasksız bisiklet sürücüsü Selçuk, çarpmanın etkisi ile asfalta düşerek sürüklendi. Yaralanan Selçuk\'a ilk müdaheleyi çevredekiler yapıp, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selçuk, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Selçuk, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi süren Selçuk\'un sağlık durumum iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Sezgin, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYADALAMAN Muğla DHA MUĞLA DalamanKazaAtakent Mahallesi AtatürkOrtaca Dalaman HavalimanıYusuf SezginGRMuğla Sıtkı KoçmanDalaman Meslek Yüksekokul MuhasebeVergi Uygulamaları Programı BölümüAyşegül SelçukKazada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24