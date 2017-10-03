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Hafif ticari aracın çarptığı adam öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen 59 yaşındaki Mehmet Küçükduğan, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü, sürücü gözaltına alındı

03 Ekim 2017 11:48

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen 59 yaşındaki Mehmet Küçükduğan, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü, sürücü gözaltına alındı.  
Kaza, bu sabah Akçay Caddesi Gaziemir Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. Gaziemir\'den konak yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 GE 3616 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Küçükduğan\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Küçükduğan\'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Küçükduğan\'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Gaziemir Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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