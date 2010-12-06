-HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞI YÜZDE 30,83 ARTTI İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 30,83 oranında artarak 612 bin 544 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2010 yılı Ocak- Kasım ayı verilerine göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 612 bin 544 adet olarak gerçekleşti. 468 bin 203 adet olan 2009 yılı 11 aylık otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 30,83 oranında arttı. 2009 yılı Ocak-Aralık dönemi binek ve hafif ticari araç toplam pazarı ise 557 bin 126 adet olmuştu. 2010 yılında otomotiv sektörü beklentilerin üzerinde bir talep ile karşılaştı. Ekonomik aktivitenin ve büyümenin hızlanması, kredi piyasalarındaki normalleşme, krizden çıkış sinyalleri ve güven ortamındaki iyileşme, düşük faiz ortamı, Türk Lirası'ndaki değerlenme, düşük avro kuru ve şirketlerin yoğun kampanyaları gibi etkenler bir araya gelerek yılın genelinde sektörümüzde beklenenin üzerinde talep oluşmasına yol açtı. Kasımda, geçen yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 181,54 oranında artarak 50 bin 61 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31,24 artarak 410 bin 323 adet oldu. 2010 yılı Kasım ayında, hafif ticari araç pazarı geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 134,76 oranında artarak 23 bin 901 adet oldu. Ocak-kasım toplam hafif ticari araç satışları da aynı dönem için geçen yıla oranla yüzde 29,99 artarak 202 bin 221 adet olarak gerçekleşti. -AB VE EFTA ÜLKELERİ- ACEA tarafından açıklanan en son veriler doğrultusunda; AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Ekim ayında, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 16,1 daralma yaşandı ve 1 milyon 61 bin 977 adet seviyesinde otomobil pazarı gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalışla 11 milyon 628 bin 571 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayı otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 6. sırada yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında sıralamasında yine 8. sırada yer aldı. ACEA tarafından açıklanan en son veriler doğrultusunda; AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamında, 2010 yılı Ekim ayında 2009 yılı Ekim ayına göre yüzde 7,3 artış yaşandı ve 130 bin 39 adet seviyesinde hafif ticari araç pazarı gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artış ile 1 milyon 267 bin 753 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ekim ayı hafif ticari araç pazarı satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç pazarı satışlarında 2. sırada yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise hafif ticari araç pazarı satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç pazarı satışlarında sıralamasında 3. sırada yer aldı. Açıklamaya göre, otomobil sektörü araştırma kuruluşu J.D Power, 2010 yılı 3. Çeyrek itibariyle dünya otomotiv pazarı tahminlerini revize etti. 2.Çeyrek tahminlerine göre dünya toplam otomotiv pazarının geçen yıla oranla yüzde 8,4 artarak, yaklaşık 71 milyon 513 bin adet araç satışı olması beklenirken, 3.çeyrek tahminlerine göre yüzde 11,0 artış ile 73 milyon 312 bin adet araç satışına yükseltildi. Toplam satışlarda en fazla artış Asya/Pasifik (yüzde 24,6) ülkelerinde beklenirken yalnızca Batı Avrupa (yüzde 5,5) ülkelerinde 2009 yılına oranla azalış olacağı tahmin edildi. 3. Çeyrek revize tahminlerine göre 2010 yılı sonu itibariyle ABD pazarının yüzde 11,6 artışla 11 milyon 845 bin adete, Çin pazarının yüzde 25,6 artışla 17 milyon 561 bin adete, Japonya pazarının yüzde 13,0 artışla 5 milyon 194 bin adete, Hindistan pazarının yüzde 30,0 artışla 3 milyon 26 adete, Brezilya pazarının da yüzde 7,9 artışla 3 milyon 461 bin adete ulaşacağı öngörüldü. Türkiye'de ise ekonomideki pozitif görünüme paralel olarak, 2010 yılı 11 aylık gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç Pazar oranının gelişmekte olan pazarlarla (Çin ve Hindistan gibi) benzer bir seyirde olduğu gözlendi.