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Hafif ticari araç mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da sürücüsü Hüseyin Diken'in (57) kontrolünden çıkan hafif ticari araç mezarlığa uçtu

24 Ağustos 2017 14:37

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da sürücüsü Hüseyin Diken\'in (57) kontrolünden çıkan hafif ticari araç mezarlığa uçtu. Kazada Hüseyin Diken ve eşi Ayten Diken (52) yaralandı.
Olay, Vezirköprü İlçesi Çakırtaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Havza İlçesi\'nden Vezirköprü istikametine giden Hüseyin Diken\'in idaresindeki 55 PJ 077 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra mahalle mezarlığına uçtu. Kazada sürücü Hüseyin Diken ile eşi Ayten Diken yaralandı. Yaralılar ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle mezarların bazılarında hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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