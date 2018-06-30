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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, hafif ticari araçla karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

30 Haziran 2018 21:45

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde, hafif ticari araçla karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada, 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Süller Mahallesi yolunda meydana geldi. Süller Mahallesi yönüne giden Bülent Gündoğdu yönetimindeki 20 SE 995 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İrfan Ağar\'ın kullandığı 20 ZP 510 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki araç da savrularak yolun dışına çıktı. Her iki sürcücü ile araçlarda bulunan Fatma Gündoğdu, Berkay Gündoğdu (16), Beril Su Gündoğdu (2) ile Leyla Ağar yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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