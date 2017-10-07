Hafif ticari araç geri kayarak devrildi; sürücü öldü

Faruk ÇARK/KİRAZ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz İlçesi\'nde, rampa çıkarken bir anda kayan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, sürücü 40 yaşındaki Mustafa Kök öldü.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Emenler Mahallesi girişinde meydana geldi. Sanayi sitesinde profil doğrama işi yapan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Kök, rampa çıktığı 35 HUR 02 plakalı hafif ticari aracının bir anda kaymasıyla direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole düşerek ceviz ağacına çarpan araçtaki Kök, kaza yerinde öldü. Kök\'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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