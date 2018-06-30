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Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

30 Haziran 2018 17:32

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Ayvacık-Çarşamba karayolunda meydana geldi. Çarşamba yönüne giden Anıl Çakır (26) yönetimindeki 55 DT 284 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Anıl Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Berna Çakır ise ağır yaralandı. 
Bölgeye sevk edilen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berna Çakır, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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