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Hafif ticari araç, çiçekçi kadınlara çarptı: 3 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı mezarlık önünde çiçek satan 3 kadın yaralandı

17 Haziran 2018 16:42

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı mezarlık önünde çiçek satan 3 kadın yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Paşaköprü Mezarlığı önünde meydana geldi. Karabağlar\'dan Gaziemir yönüne giden, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, Babalar Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapanlar için mezarlığın önünde çiçek satan kadınlara çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralandığını belirlediği 3 kadını ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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