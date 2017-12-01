Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde, hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Ankara karayolunun 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. Cemali Başıbütün yönetimindeki 53 EE 152 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Hacca Boz (49), fırlayıp, yere düştü. Ağır yaralanan Boz\'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Hacca Boz, daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması ile açıldı.



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