T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

15 Ocak 2018 16:38

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, TEM yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, TEM yolu Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sinan Özer yönetimindeki 34 SG 6675 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Sinan Özer ile araçtaki Ümit Karataş ve Tayfun Çıtak yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCE TEMKazaTEMGümüşovaAnkaraSGKazadaKarataşTayfunYaralılarAtatürk Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24