Hadise'nin aylık kazancı 3 milyon 700 bin liraya ulaştı

Hadise 3 milyon lira yatırdığı Bodrum-Türkbükü'ndeki 'La Plaj' aldı beach club'ı 1 ayda verdiği konserlerle servet kazandı. Ünlü popçunun aylık kazancı 3 milyon 700 bin liraya ulaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ünlü isimlerin konser verdiği plajda art arda Gülşen, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, İrem Derici gibi isimleri çıkarttı. Üstelik mekanda kendisi de sahne aldı.

Bununla yetinmeyen Hadise, Temmuz ayında 10 konser verip bir rekora da imza attı.

Konser başına 70 bin TL aldı, yani 700 bin TL kazandı. Böylece ünlü popçunun 1 aylık kazancı 3 milyon 700 bin TL'yi buldu.

