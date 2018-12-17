Hadis alimi el-A‘zamî İstanbul'da anılacak

İSTANBUL, (DHA)- Kur’ân tarihine dair derinlikli birikimi ile oryantalist fikirleri analiz eden, Mustafa el-A‘zamî, vefatının birinci yılında İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen uluslararası sempozyumda anılacak.

Asrın büyük hadis âlimi olarak tanınan Mustafa el-A‘zamî, vefatının birinci yılında İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesinde düzenlenen “Uluslararası Mustafa el-A‘zamî (Hayatı, Fikirleri ve Katkıları) Sempozyumu”nda anılacak. Mustafa el-A‘zamî’nin hatırasını yâd etmek, hayatını, fikirlerini ve katkılarını konuşmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen akademisyenler 19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul’da buluşacaklar.

Hindistan’dan başlayıp İslâm coğrafyasının diğer ülkelerine, oradan Batıya uzanan ilim yolculuğunda pek çok ciddi çalışmaya imza atan Mustafa el-A‘zamî, araştırmalarında klasik usulle modern metodolojiyi harmanlamakla beraber hadis ilimleri ve Kur’ân tarihine dair derinlikli birikimiyle oryantalist fikirleri analiz etti. Uzun yıllar Batı üniversitelerinde görev yapan ve oryantalist zihin dünyasını yakından tanıyan Mustafa el-A‘zamî, Kur’ân’ın mushaf haline getiriliş sürecine dair araştırmaları ile biliniyor. Kur’ân’ın Mushaflaşma sürecini Kitab-ı Mukaddes’in oluşum serüveniyle mukayeseli olarak ele alması, el-A‘zamî’nin özgün yönlerinden birini oluşturuyor. Onun modern dönem Hadis araştırmalarına yeni bir soluk getiren On Schacht’s Origins ve Studies in Early Hadith Literature gibi çalışmaları Batılı İslâm araştırmacıların temel başvuru eserleri arasına girmeyi başardı.

MUSTAFA EL-A\'ZAMİ HAKKINDA

Çok sayıda eseri bulunan 1930 Hindistan doğumlu olan Mustafa el-A\'zami, hadislerin güvenilir bir şekilde gelmediği iddiasını öne sürenlerin iddialarını bütün yönleriyle ele alıp reddeden ilk Müslüman araştırmacıdır. Batı\'da 17’nci yüzyıl sonunda başlayan sünnet ve hadisle ilgili oryantalist çalışmalar, bilhassa Kur\'ân ve sünnetin güvenilirliği ile ilgili şüpheler bulunduğu iddiasını gündeme getirerek hadislerin Hz. Peygamber\'e aidiyetini sorgulayan yayınlar yapmışlardır.