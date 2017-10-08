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Hadımköy'de lojistik deposunda yangın (3)

Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda yangın çıktı

08 Ekim 2017 15:58

Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY\'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın 1,5  saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Hadımköy Yeşilbayır Mahallesi\'nde bulunan bir lojistik deposunda çıktı. Deponun plastik hammadelerinin saklandığı bölümde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Kıraç, Avcılar, Esenyurt\'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deponun dört bir yanından yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)


 

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