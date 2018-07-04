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Hadımköy'de fabrika yangını (4)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı Yangın saat 10

04 Temmuz 2018 15:09

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY\'de tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı
Yangın saat 10.15 sıralarında Hadimköy Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü\'nden bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Yangından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Bazı çalışanlar ise yanan fabrikayı gözyaşları arasında izledi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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