HADIMKÖY GİŞELERDE KAZA: TEM OTOYOLU EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler\'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy Gişeler\'de meydana geldi. Seyir halindeki TIR önündeki kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis,itfaiye ve sağlık ekipleri

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Trafikte bekleyen araçlar

-Kapanan yol

-Detaylar

