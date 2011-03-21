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Hadım yasasını halka sordular, rekor destek çıktı!

Konsensus , 1500 kişiye çocuk tacizcilerinin hadım edilmesini destekleyip destemediklerini sordu.

21 Mart 2011 02:00


T24- Konsensus Araştırma Şirketi, seçmen nüfusu temsil etme yeteneğine sahip 1500 kişiye çocuk tacizcilerinin hadım edilmesini destekleyip destemediklerini sordu. Katılımcıların yüzde 77.6'sı yasayı desteklediklerini belirtti. 





Konsensus’un Habertürk için yaptığı “Türkiye Gündemi-Şubat 2011’’ başlıklı anket çalışmasında siyasi gündemin yanısıra toplumda tartışma konusu olan maddelerle ilgili de ilginç sonuçlar yer aldı.

Konsensus bu çalışma için 4-10 Mart tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel, hem de kırsal kesimlerinde, seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip 18 yaş üstü 735’i erkek, 765’i kadın toplam 1500 kişiyle telefon anketi yöntemiyle görüştü, halkın nabzını tuttu.

Konsensus, araştırmaya katılanlara, AK Parti kadın milletvekilleri Alev Dedegil ve Aşkın Asan’ın çocuk tacizcilerinin hadım edilmesine imkân tanıyan kanun teklifini sordu. Ankete katılanların yüzde 77.6’sı hadım yasasını desteklediklerini belirtirken, “desteklemiyorum’’ diyenlerin oranı yüzde 17.1’de kaldı.

 Konsensus, küçük çocuklara tacizde bulunanları hadım etme yasasını araştırmaya katılan 1500 kişiye sordu. Ankete katılanların yüzde 77.6’sı hadım yasasını desteklediğini belirtirken desteklemeyenlerin oranı yüzde 17.1’de kaldı.

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