'Hadım' yasası AKP'li vekilleri böldü

T24 - “Hadım” yasasıyla ilgili komisyon görüşmelerinde bir maddenin değiştirilmesi üzerine teklif sahibi AKP'li Alev Dedegil toplantıdan ayrıldı.

Tecavüz suçlarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı komisyonda görüşülmeye başlandı. AKP Ankara Milletvekili Alev Dedegil'in hazırladığı yasa tasarısı toplumda "hadım" yasası olarak biliniyor.

Bugün komisyonda görüşülen yasa tasarısına alt komisyonda eklenen bir madde AKP'li vekiller arasında görüş ayrılığına yol açtı.

"Hadım" yasa tasarısı daha önce Alt Komisyon'da görüşülürken, "tecavüze uğrayan mağdur şayet bu nedenle işini, okulunu, ailesini, oturduğu yeri terk ederse ceza bir kat artar" maddesi değiştirilmişti.

Alt komisyon başkanı Mehmet Emin Ekmen, teklif sahibi Aşkın Asan ve Alev Dedegil de bu değişikliğin arkasında durmuştu.

Ancak komisyonda AKP ve CHP’li bazı milletvekilleri de bunun çok ağır olacağını, tespit edilmesinin çok zor olacağını ifade edip, değiştirilmesini ya da tekliften çıkarılmasını istedi.

Komisyon Başkan Vekili Hakkı Köylü’nün de destek verdiği bu değişiklik oylamaya sunuldu ve oylama sonucunda cezanın bir kat arttırılması yasadan çıkarıldı. Bunun üzerine Asan ve Dedegil yasanın değiştirilmesine sert tepkiler göstererek, “Hep affedin, affedin ama bunun sonu yok” dedi.

Teklif sahibi Dedegil, erkek vekillerin CHP’li vekillere destek vererek bu maddenin çıkarılmasına oldukça sinirlendi ve komisyon toplantısını terk etti. Toplantıdan çıkarken de kadınların başına gelen olaylar, onların suçu olmadığını belirterek toplantıyı terk etmediğini açıkladı. Fakat, toplantıdan ayrıldı.

Öte yandan suçun sarkıntılık, taciz olarak kalması halinde Yargıtay üyesinin desteği ile değişti. Buna göre "suçun ani ve kesik hareketlerle işlenmesi halinde ceza üçte bir indirilir" dendi.

'İlaç tedavisi herkese uygun değil'

Dedegil, teklifin komisyondan geçmesi halinde, Meclis kapanmadan Genel Kurulda da görüşülerek yasalaşabileceğini söyledi.

''İlaçla tedavi uygulamasının (kimyasal kastrasyon)'' çokça tartışıldığını ve eleştirildiğini anımsatan Dedegil, ''İlaç tedavisi, bu suçu işleyen her suçlu için uygun olmayabilir. Buna sağlık kurulları ve hakim karar verecek ama bir suçlu tipi var ki ona mutlaka fayda edeceğini, etkileyeceğini ve bu anlamdaki suçluların suç işleme oranını düşüreceğine kesinlikle inanıyorum'' dedi.