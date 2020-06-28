Hadi Özışık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Youtube'da ortak yayın' çağrısı

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube kanalında yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YouTube ortak yayını çağrısını yinelerken, "Dedim ki mesela benim kanalıma konuk alalım ya da ilk defa bir cumhurbaşkanı YouTube'da ortak yayın yapsın. Ben, Cüneyt Özdemir, kim varsa... Atıyorum Adem Metan, Çağlar Cilara gibi isimlerle bir araya gelelim, ortak yayın yapalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS öncesi gençlerle yaptığı yayının yankıları sürerken, gazeteci Özışık, kanalındaki programda Erdoğan'a ortak yayın çağrısı yaptı.

Videosunda önce DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun YouTube'da 'büyük sükse yaptığını' ve videolarının ilgi görmesini örnek veren Özışık, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da YouTube'a önem vermesi gerektiği noktasında ben bir video yapmıştım. Hatta Erdoğan'ın bazı kurmaylarıyla telefonla ve yüz yüze görüştüm. Dedim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık YouTube'da konuşması gerekiyor. Dedim ki mesela benim kanalıma konuk alalım ya da ilk defa bir cumhurbaşkanı YouTube'da ortak yayın yapsın. Ben, Cüneyt Özdemir, kim varsa... Atıyorum Adem Metan, Çağlar Cilara gibi isimlerle bir araya gelelim, ortak yayın yapalım. Soruyu soran kişiler de zaten bu kanalların sahipleri. Ben olacağım, Cüneyt Özdemir olacak, Süleyman Özışık olacak. 'Valla iyi olur' dediler. Türkiye'de de ilk defa böyle bir şey olacak. "Peki, biz bu işin bir girişimini başlatalım' dedi Erdoğan'ın iletişimini sağlayan arkadaşlar. Sohbet ettik, bu bir teklifti."

Özışık, videosunun açıklama kısmında da ise şunları yazdı:

"Erdoğan'ın bu video konferans videosu daha 24 saatini doldurmadan 2 milyon kez izlendi. Üstelik Erdoğan'ın videosu Google ve YouTube algoritması gereği etiketlenmediği halde bu kadar çok izlendi. Görünen o ki, Cumhurbaşkanı'nın videosu 5 milyon izlenme oranına doğru gidecek. Benim Erdoğan'ın kurmaylarına çağrım oldu bu videoda. Cüneyt Özdemir, Hadi Özışık, Adem Metan, Çağlar Cilara, Süleyman Özışık ve başka başka YouTube kanalında ortak yayın yapma çağrısı. Bu çağrı karşılık bulursa Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek ve Erdoğan YouTube kanallarının ortak yayınına katılarak gazetecilerin sorularını cevaplayacak. Nasıl bir çağı, fena mı olur sizce?"