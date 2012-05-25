Hadi Özışık

(İnternetHaber, 25 Mayıs 2012)

Hadi Özışık: Gazeteler AA'ya baskı yapıyor mu?

"AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, İnternet Medyası'nı seviyor mu, dövüyor mu?" yazıma, İletişim Müdürü Kemal Kaptaner imzasıyla itiraz geldi.

Genel Müdür Kemal Öztürk'ün talimatıyla gönderilen açıklamanın özetini hep birlikte okuyalım. Daha sonra benim de söyleyeceklerim var:

"(...)

Dün şahsınıza ait şirketin abonelik sorunu hakkında talep ettiğiniz görüşmede de internet haberciliğine verilen önem ve bu konudaki sorunlar yine Sayın Kemal Öztürk tarafından vurgulanmış, sorunların çözümü ve daha sağlıklı ilişki kurulması için kısa süre içinde internet medyasının temsilcileriyle bir araya gelme isteği size de iletilmiştir.

İnternet Haber Paketi konusundaki sitem ve önerilerinizi dikkate alan Pazarlama ve İş Geliştirme birimi yöneticilerimiz, dün (yani bu yazınız henüz yazılmamışken) tüm editörlerimizle toplantı düzenleyip İnternet Haber Paketi'nin geliştirilmesi, daha zengin bir içerikle sunulması konusunu ele almışlardı.

Bu iyi niyetli yaklaşıma rağmen yazınızda geçen "bu arkadaş, arka odada bana gazetelerle kolkola girip, İnternet Medyası'nı nasıl çökerteceklerini itiraf ediyor!" cümlesi tamamen gerçek dışı bir iftiradır.

İnternet medyasındaki başka hiçbir kişi ve kurumla sizinle yaşanan tarzda olumsuzluk yaşamıyoruz. Bu yazınızın zamanlama ve içerik olarak "talihsiz" bir yazı olduğuna inanıyor, internet medyasının geleceği adına pozitif ve yapıcı katkılarınızı bekliyoruz."

***

Mübarek bir günde gelen cevabın içinden çıkan kocaman bir yalan!

İnternethaber Yayın Grubu'nun abonelik sorunu olduğunu söylüyor Kemal Öztürk.

Nasıl bir sorun bu?

Ödenmemiş bir faturamız mı var?

Herhangi bir indirim talebimiz mi oldu?

Yoksa AA'nın haberlerini çalarken suçüstü mü yakalandık?

Nedir bizim sorunumuz?

Hak arayışımız niye sorun oluyor?

***

Bu mesele Hadi Özışık veya İnternethaber Yayın Grubu'nun meselesi değil.

İnternet Medyası'na indirilmek istenen darbedir bizim konuştuğumuz!

Gasp edilen hak arayışıdır bizim yaptığımız?

Kemal Öztürk'ün "Yaptım olacak!" dayatmasınadır isyanımız!

Yeni yılda zamlı tarife...

5 ayda tıkır tıkır yapılan ödeme...

Devam eden bir sözleşme...

Ve Kemal Öztürk'ün "İptal Yasa"sı!

Bu mudur sorun?

Dedim ya...

Mübarek bir günde gelen cevabın içinden çıkan kocaman bir yalan!

***

Diyor ki:

"İnternet medyasındaki başka hiçbir kişi ve kurumla sizinle yaşanan tarzda olumsuzluk yaşamıyoruz."

İlahi Kemal Öztürk...

AA'nın genel bülten abonesi olan sitelerin sayısı, dün de yazdığım gibi parmakla sayılacak kadar azdır. Düşük ücretle İnternet Paketi abonesi olan kişi ve kurumların AA ile herhangi bir olumsuzluk yaşamaması normall değil mi?

İnternethaber Yayın Gurubu ile Anadolu Ajansı arasında yaşanan olumsuzlukların nedeni bizim hak arayışımızdan kaynaklanıyor. Yılın ortasında, devam eden bir sözleşmemiz olmasına rağmen, genel bülten aboneliğimizi iptal ettiniz! Üstelik iptal ettiğiniz paketin parasını da tıkır tıkır almaya devam ediyorsunuz.

Hiçbir şey olmamış gibi susup otursa mıydık?

***

Kemal Öztürk'ün iyi niyetine rağmen ben kendisine iftira etmişim!

Al sana mübarek bir günde gelen cevabın içinden çıkan kocaman bir yalan daha!



Diyor ki:

"(...) bu arkadaş, arka odada bana gazetelerle kolkola girip, İnternet Medyası'nı nasıl çökerteceklerini itiraf ediyor!" cümlesi tamamen gerçek dışı bir iftiradır."

Kemal Öztürk'e ve arkadaşlarına buradan Allah'ın huzurunda soruyorum:

"İnternet Medyası'nın genel bülten aboneliği konusunda gazeteler çok baskı yapıyor" dediniz mi demediniz mi?

Bu, gazetelerle kolkola girip İnternet Medyası'nı çökertme itirafı değil midir?

İftira bunun neresinde Kemal Öztürk?

İftira eden sensin!

Gazete yöneticilerinin böyle bir talebi hiç olmamış!

Mustafa Karaalioğlu başta olmak üzere 5 gazetenin genel yayın yönetmeni seni yalanlıyor!

***

Diyor ki:

"İnternet Medyası'nın geleceği için pozitif ve yapıcı katkılarınızı bekliyoruz!"

Ah Kemal Öztürk...

Ben neye itiraz ettim?

İnternethaber Yayın Grubu, gazetesi, televizyonu olmayan bağımsız birkaç haber sitelerinden biridir. AA'nın Hurriyet.com.tr veya Milliyet.com.tr'ye sağladığı imkanların aynısını, paramızla biz de istiyoruz.

Ortada bir adaletsizlik var!

Benim itirazım buna...

Benim isyanım buna...

Bu adaletsizliğin giderilmesi için Kemal Öztürk'ün kapısını çaldım.

O'ndan bizi kayırmasını, iltimas geçmesini, torpil yapmasını, haksız bir imkan sunmasını istemedim.

Adil ve vicdanlı bir yönetici olmasını istedim sadece!

***

"AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, İnternet Medyası'nı seviyor mu, dövüyor mu?" yazımda da ne isteğimi açık açık yazmıştım!

Anlayamamış yazık!

Pozitif ve yapıcı bir katkı daha bekliyor Kemal Öztürk..

Son sözümü söyleyeyim o halde...

Gölge etme başka ihsan istemez!