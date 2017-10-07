2015’te ABD’de en az 4 kişinin vurulduğu 294 toplu saldırı düzenlendi. Neredeyse her güne bir tane. 2012’den 2015’e, 994 toplu saldırıdan, silahla vurularak yiten 1236 hayattan söz ediyoruz.

Melis Alphan'ın "Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon bireysel silah var" başlığıyla yayımlanan (7 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Hürriyet yazarı Melis Alphan , Türkiye'de yüzde 85'i ruhsatsız, 25 milyon bireysel silah bulunduğunu hatırlatarak "Cezalar ağırlaştırılmalı, mahkemelerce ertelenmemeli, para cezasına çevrilmemeli ve ilgili komisyonda kadük hale getirilmiş olan ‘Silah Kanun Tasarısı’ yeniden ele alınarak silahlanmayı zorlaştıracak düzenlemeler yapılmalı" dedi. Alphan, sözlerine "Hadi, neyi bekliyoruz? ABD gibi toplu katliamlar ülkesi olmayı mı?" diye devam etti.

Kaza sonucu ölümler, cinayetler ve intiharları da kattığınızda, Hastalık Koruma Merkezi’nin (CDC) verilerine göre, ABD’de yılda ortalama 33 binden fazla kişi ateşli silah kullanımı nedeniyle ölüyor.

2016’da, Barack Obama, bireysel silahlanmaya karşı tedbir paketini açıklarken gözyaşlarını tutamamıştı.

Obama’yı ağlatan üzüntü kadar öfkeydi de. Halkın desteğine rağmen, bireysel silahlanmanın önüne set çekecek yasal düzenlemelerin güçlü silah lobisinin baskısı yüzünden Kongre’den geçmemesine duyduğu öfke ve çaresizlik. 2012’de Connecticut’ta 26 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırı ertesinde, Obama silah almak isteyen kişilerin geçmişinin araştırılmasına yönelik teklifi Kongre’ye göndermiş ama oylamada teklif reddedilmişti.

ABD’de sivillerin elinde 300 milyondan fazla ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor. Toplu saldırılar artarak sürüyor ama bunu önlemek adına yapılan hiçbir şey olmadığı gibi şu anda silah yasalarını zayıflatacak bir tasarı üzerinde çalışılıyor.

Bireysel silahla işlenen cinayetler bir yılda yüzde 27 arttı

Bireysel silahlanma, Türkiye’de de ciddi bir sorun.

Uzun yıllardır bireysel silahsızlamanın önemine dikkat çeken ve bu konuda toplumsal farkındalığın güçlenmesi için çalışan Umut Vakfı’nın verilerine göre, Türkiye’de her yıl 4 binden fazla insan bireysel silahlarla can veriyor.

Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, ulusal ve yerel basını günü gününe izleyerek tuttuğu istatistiklerden oluşan raporu da açıkladı.

Türkiye genelinde, bir önceki yıl bireysel silahlarla toplam 1990 cinayet işlenirken, bu yıl bu olaylar yüzde 27 artış gösterdi. Eylül 2017 itibarıyla ateşli silahlarla işlenen 2525 olayda 1575 kişi öldü, 2670 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan bu yaralıların ne kadarının daha sonra öldüğünü ise bilmiyoruz.

Son iki yılda, bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 74’ünde ateşli silahlar kullanılırken, bu oran 2017’de neredeyse yüzde 80’e çıktı.

Yani, bir önceki yıla kıyasla bireysel şiddette ateşli silahların kullanımında yüzde 3.08’lik, 2015’le kıyaslandığında ise yüzde 5.76’lık bir artış var.

Ki bunlar sadece basına çıkan haberlerden çıkan oran; İçişleri Bakanlığı ile emniyetin rakamları şüphesiz daha yüksektir.

ABD’de tablo çok karanlık olabilir ama bu rakamlardan da gördüğümüz üzere, sürekli artan şiddet eğilimimiz ile bizim tablomuz da giderek kararıyor.

Bireysel silahlanma konusunda ülkemizde önlem alınıyor mu?

Hayır.

Umut Vakfı’na göre bugün ülkemizde en az yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon bireysel silah var.

Yapılması gereken çok basit...

Cezalar ağırlaştırılmalı, mahkemelerce ertelenmemeli, para cezasına çevrilmemeli ve ilgili komisyonda kadük hale getirilmiş olan ‘Silah Kanun Tasarısı’ yeniden ele alınarak silahlanmayı zorlaştıracak düzenlemeler yapılmalı.

Hadi, neyi bekliyoruz?

ABD gibi toplu katliamlar ülkesi

olmayı mı?