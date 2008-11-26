Hademeden öğrenciye taciz

Türkiye'de son günlerde gündemlerden düşmeyen cinsel taciz olayı bu seferde Halkalı Polis Lojmanları içerisinde bulunan Güneş İlköğretim Okulu'nda yaşandı.





İddiaya göre, Güneş İlköğretim Okulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki bir kız çocuğu, sürekli ağladığı için öğretmeni tarafından sınıf dışına çıkarıldı. Bunu fırsat bilen okulun 7 yıllık hademesi Rasim K. ağlayan kız çocuğunu avutmak bahanesiyle okulun üst katında bulunan tuvalete çıkartarak, küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.



'Anne beni yıka' deyince ortaya çıktı



Olay sonrası psikolojik travma geçiren kız çocuğu hemen eve giderek annesine, "Anne beni yıka, Rasim amca ….." diyerek başından geçenleri bir bir anlattı. Küçük kız çocuğu tacizci hademenin bu olanları sakın kimseye anlatma diyerek de kendisini tembihlediğini söylediği belirtildi.



Psikolog 'Taciz var' raporu verdi



Bu olay üzerine aile kızlarının gerçekten de doğru söyleyip söylemediğinin anlaşılması için hemen onu bir psikoloğa götürdü. Psikolog da yaptığı muayenede küçük kız çocuğuna cinsel tacizden bulunulduğu ve küçük kızın buna bağlı olarak travma geçirdiği raporunu verdiği öğrenildi.



Psikolog tarafından cinsel tacizde bulunulduğunun belirlenmesi üzerine aile hemen okul yönetimine ve polise başvurdu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendi çalıştığı okuldaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan hademe Rasim K.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hademe Rasim K. Çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bu yaşanan skandal üzerine Milli Eğitim Müfettişleri de okulda başka tacizlerin olup olmadığı ve bu olayda okul yönetiminin bir kusurunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı.