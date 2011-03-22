'Haçlı seferi' sözü aralarını açtı

T24 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Libya’ya harekatı, Kaddafi gibi “Haçlı Seferi” diye niteledi. Putin, Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Votkinsk’te balistik füze fabrikasında çalışan işçilerle yaptığı sohbet sırasındaki açıklamasında, “Güvenlik Konseyi’nin kararı eksik ve hatalı. Her şeye izin veren bu karar, ortaçağdaki Haçlı Seferleri’ne daveti anımsatıyor.



Bu karar aslında bağımsız bir devletin işgaline izin veriyor” dedi. Rusya’nın bu kararı desteklemediğini ifade eden Putin, “Muammer Kaddafi rejimi demokrasi kriterlerine uymuyor ama yine de bu kimseye, iç siyasi sorunlarına müdahale hakkını vermiyor” dedi. Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın görevi sırasında Belgrad’ı, Bush yönetimlerinin de Irak ve Afganistan’ı bombaladığını söyleyen Putin, şöyle kaydetti: “Sırada sivil nüfusun korunması bahanesiyle Libya var. Mantık ve vicdan nerede acaba... İkisi de yok.”





PUTİN'İN SÖZLERİNE SERT ÇIKTI



Rusya Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev, selefi ve Başbakan Vladimir Putin’in Libya opreasyonunu “Haçlı seferleri”ne benzeten sözlerini sürpriz şekilde eleştirdi.



Devlet başkanı olduğundan bu yana Putin’i ilk kez kamuoyu önünde bu denli sert eleştiren Medvedev gazetecilere yaptığı açıklamada, “Esas itibariyle Haçlı seferleri gibi medeniyetler çatışmasına varabilecek ifadeleri kullanmak hiçbir şekilde kabul edilemez. Yoksa işler daha da kötüye varır” diye konuştu.





