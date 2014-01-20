Hacklenen Agos sitesine 'Ne mutlu Türküm diyene' mesajı!

2007 yılında suikasta kurban giden Agos’un eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 7. yıldönümü 19 Ocak’tan bir gün sonra, gazetenin internet sitesi hacklendi.

“Serberus” rumuzlu kişi tarafından hacklenen Agos’un giriş sayfasında, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla birlikte, “Birileri Hrant mı diyor hala! ‘Türk’ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracağı asil damarında mevcuttur.’ 13 Şubat 2004 Hrant Dink. Serberus Reis says: Biz bu sözlerinizi unutmadık, unutturmayacağız! Dünyada tek bir Türk kalsa bile sizlerin peşinde olacaktır. Bunu unutmayın. MEMLEKET MESELESİ! Justic4: Ne mutlu Türküm diyene! Joedalton: Sesimizi duyurmaya geldik!!” mesajı yer aldı.