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Spor

Hackett veda etti

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Avustralyalı yüzücü Grant Hackett, havuzlara veda etti.

27 Ekim 2008 02:00



Olimpiyat ve dünya şampiyonu Avustralyalı yüzücü Grant Hackett, havuzlara veda etti.

Erkekler 1500 metre serbest ve 4x200 metre serbest bayrakta olimpiyat, erkekler 400, 800, ve 1500 metre serbest ile 4x200 metre serbest bayrakta dünya şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki Hackett, Avustralya'da düzenlenen, ''Yılın Yüzücüsü'' ödül töreninde, sporu bıraktığını açıkladı.

Avustralyalı yüzücü, Sydney-2000'de erkekler 1500 metre serbest ile 4x200 metre serbest bayrakta ise Atina-2004'te erkekler 1500 metre serbestte altın, Pekin-2008'de 1500 metre serbestte gümüş, 4x200 metre serbest bayrakta da bronz madalya kazandı.

1997-2005 yılları arasındaki dünya şampiyonalarında, erkekler 400, 800 ve 1500 metre serbest ve 4x200 serbest bayrakta altın madalyaları toplayan Hackett, 1997, 1999 ve 2002 Pan Pasifik şampiyonalarında da erkekler 400, 800 ve 1500 metrelerde altın madalyayı boynuna takmıştı.

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