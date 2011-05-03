-HACKERLARIN SONY'E SALDIRISI SÜRÜYOR TOKYO (A.A) - 03.05.2011 - Bilgisayar korsanları, Japon elektronik devi Sony'nin Playstation oyun konsolu şebekesinden sonra bu sefer bilgisayar oyunları şebekesi Sony Online Entertainment'e siber saldırı düzenledi. Sony, yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının Sony Online Entertainment bilgisayar oyunları şebekesine 18 Nisan'da saldırdığını, ancak güvenlikle ilgili ortaya çıkan bu sorunu düne kadar fark edemediklerini bildirdi. Sony, güvenlik açığının tespit edilmesiyle beraber Sony Online Entertainment bilgisayar oyunları şebekesine erişimi geçici olarak durdurdu. Siber saldırıda bilgisayar oyunları kullanıcısı 24,6 milyon müşterisinin isimleri, adresleri, e-mail adresleri, doğum tarihleri, telefon numaraları ve diğer bilgilerin çalınmış olunabileceğini açıklayan Sony, Avusturya, İspanya, Hollanda ve Almanya'dan 10 bin 700, ABD'den ise 12 bin 700 müşterisinin kredi kartı ya da bankamatik kartı bilgilerinin çalındığını bildirdi. Sony, çalınan kredi kartı numaraları ve son kullanma tarihleriyle ilgili bilgilerin, güvenli biçimde şifrelenmiş 2007 yılına ait bir veri bankasından alındığını belirtti. Sözcü Taina Rodriguez, çalınan bilgilerin yasadışı finansal kazançlar için kullanıldığına dair henüz bir kanıt olmadığını söyledi. Sony, Facebook üzerinden Sony Online Entertainment oyunlarının oynanmasını geçici olarak durdurmak zorunda kaldığını kaydetti. Veri hırsızlığının Facebook'da ''PoxNora'', ''Dungeon'', ''Overlord'' ve ''Wildlife Refuge'' gibi oyunlar dahil Sony oyunlarını oynayan müşterilerin verilerini kapsayıp kapsamadığı henüz bilinmiyor. Sony Online Entertainment'in ''Everquest'' ve ''Star Wars Galaxies'' gibi oyunları büyük ilgi görüyor. Şirket daha önce bilgisayar korsanlarının Playstation oyun konsolu şebekesine 16-17 Nisan'da düzenlediği siber saldırıda 77 milyon müşterisinin bilgilerinin çalınmış olabileceğini açıklamış, müşterilerini telefon ve elektronik postayla dolandırıcılık çabalarına karşı uyarmıştı. Playstation müşterilerinden özür dileyen şirket yetkilileri, 20 Nisan'dan itibaren hizmet vermeyen Playstation oyun konsolu şebekesini bu hafta içinde tekrar hizmete açacaklarını bildirmişti. Bilgisayar korsanlarının Sony'nin Playstation oyun konsolu şebekesi ve bilgisayar oyunları şebekesi Sony Online Entertainment'e düzenledikleri siber saldırılarda 100 milyon aşkın kişinin kişisel bilgilerini ele geçirmiş olması olasılığı Sony Üst Yöneticisi (CEO) Howard Stringer'in konumunun sorgulanmasının yolunu açıyor.