Hackerlardan ABD'ye büyük darbe!

İnternet korsanları, ABD Hüküm Verme Komisyonu'nun internet sitesini ele geçirdi. İnternet korsanlarını bir araya getiren yasa dışı bir örgüt olan Anonymous'tan yapılan açıklamada, bu eylemin, intihar eden internet hakları savunucu Aaron Swartz'ın intikamını almak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

ABD Hüküm Verme Komisyonu'nun internet sitesine bugün erken saatlerde girenler, internet sitesinde, Swartz'ın 2 hafta önce intihar etmesiyle ''çizginin aşıldığını'' bildiren bir mesajla karşılaştı.

Swartz, sosyal haberler veren eğlence amaçlı bir internet sitesi olan Reddit ve Really Simple Syndication (RSS) adlı, internetten yayınlanan materyallerin belli bir standart dahilinde güncellenmesinde kullanılan format sistemi ailesinin kurulmasına katkı sağlayan bir internet hakları savunucusu olarak tanınıyordu.

Ailesi tarafından intiharının ardından yapılan açıklamada, Swartz'ın federal savcıların takibatına uğraması nedeniyle intihar ettiği belirtilmişti.

İnternet korsanlarının devlete ait pek çok bilgisayar sistemine sızarak gizli bilgileri kopyaladıklarının öne sürüldüğü Anonymous açıklamasında, bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı tehdidinde de bulunuldu.

ABD'deki federal hükümetin yargı organı bünyesinde, hükümetten bağımsız bir kurum olarak 1984'te kurulan ABD Hüküm Verme Komisyonu, federal mahkemelerin karar verirken izleyecekleri ana esaslara açıklık getirmekle görevli bulunuyor.