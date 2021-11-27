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Hackerlar, Yemeksepeti'ne ait 20 bin kişinin verisini herkese açık şekilde paylaşacaklarını duyurdu

Gerekçe olarak kendilerine ulaşan ve sızıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan gazetecilere Yemeksepeti tarafından dava açılması gösterildi

27 Kasım 2021 18:56

Yemeksepeti.com'u 'hack'lediklerini iddia eden hackerlar, rastgele seçtikleri 20 bin Yemeksepeti müşterisine ait bilgileri paylaşmaya karar verdiklerini açıkladı.
 
Hacker'lar gerekçe olarak ise kendilerine ulaşan ve sızıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan gazetecilere Yemeksepeti tarafından dava açılması gösterildi.
 
Webtekno'nun aktardığı haberde hacker'ların, "Eğer Yemeksepeti bize yakın zamanda bir teklif yapmaz ve bu kişilere açtığı davaları geri çekmezse aralarından ünlülerin de bulunduğu birçok kişiye ait kişisel bilgileri de paylaşacağız" dediği belirtildi.

Yaklaşık 1 hafta önce yemeksepeti siber saldırıya uğramış; 30 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı saldırıyı yapan hackerların, şirketin kurucusu Nevzat Aydın ile olan konuşmaları Mesut Çevik’e göndermesiyle saldırı ortaya çıkmıştı. Bu olayların devamında gazeteci İbrahim Haskoloğlu da iddiaların doğruluğunu kanıtlamak amacıyla hackerlara ulaşarak adresini ve telefon numarasını göndermelerini istemiş, sonrasında da gönderilen adres ve numaranın doğru olduğunu açıklamıştı. Hackerların, taraflarına yüklü miktarda para ödenmesi durumunda verileri sızdırmayacağını söylemesi üzerine yemeksepeti saldırıyı kınayan bir açıklama yapmış, bunu takiben olayların iyice büyümesiyle korsanlar bu sefer de şirketi, çalışanların açık adres ve telefon numaralarını yayınlamakla tehdit etmişti. 

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