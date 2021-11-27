Hackerlar, Yemeksepeti'ne ait 20 bin kişinin verisini herkese açık şekilde paylaşacaklarını duyurdu

Yaklaşık 1 hafta önce yemeksepeti siber saldırıya uğramış; 30 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı saldırıyı yapan hackerların, şirketin kurucusu Nevzat Aydın ile olan konuşmaları Mesut Çevik’e göndermesiyle saldırı ortaya çıkmıştı. Bu olayların devamında gazeteci İbrahim Haskoloğlu da iddiaların doğruluğunu kanıtlamak amacıyla hackerlara ulaşarak adresini ve telefon numarasını göndermelerini istemiş, sonrasında da gönderilen adres ve numaranın doğru olduğunu açıklamıştı. Hackerların, taraflarına yüklü miktarda para ödenmesi durumunda verileri sızdırmayacağını söylemesi üzerine yemeksepeti saldırıyı kınayan bir açıklama yapmış, bunu takiben olayların iyice büyümesiyle korsanlar bu sefer de şirketi, çalışanların açık adres ve telefon numaralarını yayınlamakla tehdit etmişti.