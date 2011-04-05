Hackerlar uçak düşürebilir

T24 - Uzmanlar havayolları şirketlerini hackerlara karşı uyarıyor. Bilgisayar dahilerinin uçakların kontrolünü ele geçirip düşürebilecekleri iddia edildi.



Avustralyalı bilişim uzmanları havayollarını, uçakların hacker kontrolüne geçebileceği konusunda uyardı. Çin’in Hong Kong bölgesinde düzenlenen Asya-Pasifik Havacılık Güvenlik Konferansı’nda konuşan uzmanlar, yeni geliştirilen bir bilgisayar programı ile hackerların uçakların kontrolünü ele geçirip düşmelerine neden olabileceğini açıkladı.



Avustralyalı siber güvenlik uzmanı Ty Miller havayollarını tehdit edecek bu olayı, “Artık uçakların kontrolü sadece filmlerde ele geçirilemeyecek. Yeni geliştirilen sistemlerle bu bir gerçek haline dönüştü. Bilgisayar yardımıyla uçağın benzinini bir anda boşaltabilirler” dedi.



Hackerların sistemle tek bir uçağı değil bütün filoyu kontrol edebilecekleri belirtidi. Şirketlerin iletişim ağlarını hackleyerek güvenlik derecelerini ölçüp onları daha etkili hale getiren Miller konferansta Qantas ve Virgin Havayolları gibi şirketleri uyararak “Firmalar çalışanlarına dikkat etmeli çünkü hackerlar şirketlerden bilgi topluyor” dedi.







