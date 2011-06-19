-HACKERLAR SEGA'NIN BİLGİ BANKASINI ELE GEÇİRDİ TOKYO (A.A) - 19.06.2011 - Japon oyun firması Sega'nın bilgi bankasına saldıran bilgisayar korsanları, 1,3 milyon abonenin bilgilerini ele geçirdi. Sega tarafından bugün yapılan açıklamaya göre abonelerin adları, e-posta adresleri, şifreleri ele geçirilirken, kredi kartı numaraları gibi ödeme bilgilerine ulaşılamadığı, bu bilgilerin güvenlikte olduğu kaydedildi. Firma abonelerinden özür diledi ve güvenliği arttırıcı önlemler alacağını kaydetti. Mayıs ayında da bilgisayar korsanlarının büyük çaplı saldırıları olmuştu. Bunlar arasında, Citigroup'un ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bilgi bankasına girilmesi yer alıyor.