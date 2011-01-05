-HACKERLAR SAHTE BEYAZ SARAY E-MAİLLERİYLE SALDIRDI ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - ABD'de bilgisayar korsanları, adalet bakanlığı ile askeri ve hükümet çalışanlarının bilgilerini elde etmek için Noel zamanı Beyaz Saray'dan atılmış görüntüsünde sahte elektronik postalar gönderdiler. Uzmanlar, Noel'den hemen önce ortaya çıkan elektronik postalar tıklandığında, hackerların şifre ve internet bankacılık bilgisi çalmak için sık sık kullandıkları "ZueS" virüsünün alıcının bilgisayarına indirildiğini belirttiler. Bu saldırının nispeten küçük ve hükümetle bağlantılı kişiler arasında sınırlı kaldığını söyleyen internet güvenliği uzmanları, saldırıyı düzenleyen hackerların geçen Şubatta aynı ZueS virüsünün en az 74 bin bilgisayara bulaşmasıyla sonuçlanan saldırıyı yapanlar olabileceğini kaydettiler. Analistler, ZueS virüsünün kodlarında, anti-virüs yazılımı ve firewall engelini aşmak için hackerlar tarafından anında küçük değişiklikler yapılabileceği uyarısında bulunuyorlar. Bilgisayar korsanlarının siber saldırıları, Wikileaks web sitesi tarafından binlerce Dışişleri Bakanlığı kriptoları ve askeri belgenin yayımlanmasının ardından, federal hükümetin siber güvenliği artırma çalışmalarına hız verdiği bir zamana denk geldi.